МИД Украины поприветствовало принятие в ООН проекта обновленной резолюции по Крыму

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Проект резолюции, в частности, имеет целью прекратить нарушения Россией прав человека в Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Украины поприветствовало принятие 14 ноября 2019 года третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Украинские дипломаты отмечают, что этот документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины.

"Проект резолюции имеет целью прекратить нарушения государством-оккупантом прав человека на полуострове, противодействовать попыткам легитимизировать оккупацию и аннексию АР Крым и г.Севастополя, а также консолидировать позицию международного сообщества относительно неизменности статуса Крыма как неотъемлемой составной части Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощным сигналом стала фиксация в резолюции факта осуществлением Россией политики, которая нацелена на принудительную смену состава населения полуострова, включая как путем преследования отдельных категорий крымчан.

Документ также напоминает, что, согласно резолюции ГА ООН "Об определении агрессии" (1974), никакие территориальные приобретения или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

"Поддерживаем призыв резолюции к России обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий и неправительственных правозащитных организаций в оккупированный полуострова, подчеркивая, что их присутствие и соблюдение государством-оккупантом международного права прав человека и международного гуманитарного права имеет сверхважное значение для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации", - говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в четверг, 14 ноября, поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

Напомним, что 6 ноября делегация Украины в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главной целью обновленной резолюции является принуждение Российской Федерации вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.