МИД Украины и Польши обсудили визит Дуды в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау. Они обсудили подготовку визита польского президента Анджея Дуды в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, Анджей Дуда посетит Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Визит польского президента будет способствовать развитию политического сотрудничества и предоставит возможность достичь новых договоренностей по широкому кругу вопросов повестки дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей”, - отметили в МИД.

Во время разговора Кулеба отметил важность использования всех возможностей и площадок для продвижения экономического и торгового сотрудничества между Украиной и Польшей в условиях пандемии коронавируса.

Министры договорились уже в ближайшие недели согласовать дату проведения заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Они также выразили общий настрой на позитивное решение культурных и исторических вопросов.

Рау также подтвердил неизменность поддержки Польшей европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Напомним, ранее Кулеба проводил телефонный разговор с новоназначенным главой польского МИД Збигневым Рау и пригласил его совершить визит в Украину.

Добавим, осенью планируется встреча "Люблинского треугольника" при участии министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.