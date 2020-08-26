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Кулеба пригласил в Украину новоназначенного главу МИД Польши

Киев, Среда 26 августа 2020 20:37
Кулеба пригласил в Украину новоназначенного главу МИД Польши
Фото: Збигнев Рау (facebook com Zbigniew Rau)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новоназначенным главой польского МИД Збигневым Рау. Кулеба пригласил своего польского коллегу осуществить визит в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, украинский дипломат поздравил Рау с назначением на должность министра иностранных дел Польши и заверил в готовности развивать двусторонние отношения.

Министры также подтвердили важность "Люблинского треугольника", который был создан при участии предшественника Рау, и обсудили его дальнейшее укрепление.

Кроме того, Рау выразил уверенность в предстоящем плодотворном сотрудничестве для развития отношений между Украиной и Польшей.

Напомним, Збигнев Рау был назначен министром иностранных дел Польши 20 августа; на должности Рау заменил Яцека Чапутовича, который в тот же день подал в отставку.

Добавим, осенью планируется встреча "Люблинского треугольника" при участии министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

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Новости Украины МИД ПольшиДмитрий Кулебавизит в Украину
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