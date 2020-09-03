МЗС України та Польщі обговорили візит Дуди в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Польщі Збігнєвом Рау. Вони обговорили підготовку візиту польського президента Анджея Дуди в Україну.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, Анджей Дуда відвідає Україну на запрошення президента України Володимира Зеленського.

"Візит польського президента сприятиме розвитку політичного співробітництва та надасть можливість досягти нових домовленостей з широкого кола питань порядку денного стратегічного партнерства між Україною та Польщею”, - зазначили у МЗС.

Під час розмови Кулеба відзначив важливість використання всіх можливостей та майданчиків для просування економічного та торговельного співробітництва між Україною та Польщею в умовах пандемії коронавірусу.

Міністри домовилися вже найближчими тижнями погодити дату проведення засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Вони також висловили спільну налаштованість на позитивне вирішення культурних та історичних питань.

Рау також підтвердив незмінність підтримки Польщею європейських та євроатлантичних прагнень України.

Нагадаємо, раніше Кулеба проводив телефонну розмову з новопризначеним главою польського МЗС Збігнєвом Рау та запросив його здійснити візит в Україну.

Додамо, восени планується зустріч "Люблінського трикутника" за участі міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.