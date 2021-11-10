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МИД Украины ответил Беларуси: признание Крыма российским приведет к последствиям

Автор: Дмитрий Левицкий

МИД Украины обратил внимание на заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о принадлежности Крыма. Ведомство предупредило Минск о непоправимых последствиях в отношениях между странами, в случае признания полуострова российской территорией.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме", - отметил Николенко.

По его словам, МИД исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - добавил пресс-секретарь.

Николенко также выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности Крыма и не будут допускать шагов, противоречащих нормам международного права.

Напомним, ранее Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. При этом министр подчеркнул неизменность позиции Беларуси о принадлежности полуострова.

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