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МЗС України відповіло Білорусі: визнання Криму російським призведе до наслідків

Автор: Дмитро Левицький

МЗС України звернуло увагу на заяву міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея про приналежність Криму. Відомство попередило Мінськ про непоправні наслідки у відносинах між країнами, у разі визнання півострова російською територією.

Про це РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим", - зазначив Ніколенко.

За його словами, МЗС виходить з того, що офіційно як і раніше Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

"Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин",- додав прессекретар.

Ніколенко також висловив надію, що в Мінську віддають собі звіт в питанні приналежності Криму і не будуть допускати кроків, що суперечать нормам міжнародного права.

Нагадаємо, раніше Макей заявив, що на сьогодні окупований Крим нібито є територією Росії. При цьому міністр підкреслив незмінність позиції Білорусі про приналежність півострова.

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