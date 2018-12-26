МИД Украины осуждает теракт в Триполи

Фото: последствия теракта в Ливии (twitter.com/RAW_RESEARCH)

В МИД заявили, что Украина поддерживает усилия правительства национального согласия, направленные на борьбу с террористическими группировками

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осуждает террористический акт, совершенный в Триполи в помещении Министерства иностранных дел Ливии 25 декабря 2018 года террористами-смертниками. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу МИД Украины.

"Совершенное в помещении Министерства иностранных дел Ливии преступление расцениваем как продолжение цепи насилия, объектами которого становятся государственные институты, и которое имеет целью недопущения стабилизации ситуации в стране, возвращение в Ливию мира и согласия", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Украина поддерживает усилия правительства национального согласия, направленные на борьбу с террористическими группировками, остатки которых продолжают действовать на территории Ливии.

"Уверены, что борьба с терроризмом будет иметь успех только при условии консолидации усилий всего мирового сообщества. Выражаем искренние соболезнования семьям и коллегам жертв теракта, желаем скорого выздоровления раненым", - отметили в ведомстве.

Напомним, террористическая организация "Исламское государство" (ИД) взяла на себя ответственность за нападения трех смертников на Министерство иностранных дел Ливии, в результате которого погибли два человека.

Нападение, которое произошло 25 декабря, началось со взрыва автомобиля у здания МИД в столице Ливии - Триполи. Вскоре двое террористов проникли в помещение и подорвали себя. Еще одного участника нападения застрелила служба охраны.

После нападения министр иностранных дел Ливии Мохаммед Тахер Сиала призвал ООН частично снять запрет на поставки оружия Триполи, чтобы помочь властям страны бороться с военизированными группировками.