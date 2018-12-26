ІД взяла відповідальність за теракт в МЗС Лівії

Фото: наслідки теракту в Лівії (twitter.com/RAW_RESEARCH)

Виконавці теракту вбиті

Терористична організація "Ісламська держава" (ІД) взяла на себе відповідальність за напад трьох смертників на Міністерство закордонних справ Лівії, внаслідок якої загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SITE Intelligence Group.

Також інформацію про причетність терористичної угруповання до нападу розповсюдило новинне агентство ІД.

Напад, яке відбулося 25 грудня, почалося з вибуху автомобіля біля будівлі МЗС в столиці Лівії - Тріполі. Незабаром двоє терористів проникли в приміщення підірвали себе. Ще одного учасника нападу застрелила служба охорони.

Після нападу міністр закордонних справ Лівії Мохаммед Тахер Сіала закликав ООН частково зняти заборону на постачання зброї Тріполі, щоб допомогти владі країни боротися з воєнізованими угрупованнями.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кабулі стався вибух біля міністерства громадських робіт. В результаті терористичної атаки на урядову будівлю в понеділок, 24 грудня, загинули щонайменше 43 людини, 10 поранені.