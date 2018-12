У Лівії терористи-смертники напали на будівлю МЗС

Троє смертників напали на будівлю міністерства

Правоохоронці Лівії повідомили, що в результаті нападу терористов-смертників на будівлю Міністерства закордонних справ (МЗС) у Тріполі загинуло не менше трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alaarabiya.

Силовики розповіли, що другий терорист-смертник був застрелений охороною до того, як встиг себе підірвати в будівлі. Чиновники повідомили, що ще не менше восьми осіб отримали поранення.

У той же час Reuters повідомляє, що смертників було троє. Перед тим, як підірвати себе, смертники здійснили обстріл будівлі МЗС.

A terror attack on the foreign ministry rocks #Tripoli this morning..#Libya pic.twitter.com/gdz4rtL9pY