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У Лівії терористи-смертники напали на будівлю МЗС

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 12:23
У Лівії терористи-смертники напали на будівлю МЗС
Фото: наслідки теракту в Лівії (twitter.com/RAW_RESEARCH)

Троє смертників напали на будівлю міністерства

Правоохоронці Лівії повідомили, що в результаті нападу терористов-смертників на будівлю Міністерства закордонних справ (МЗС) у Тріполі загинуло не менше трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alaarabiya.

Силовики розповіли, що другий терорист-смертник був застрелений охороною до того, як встиг себе підірвати в будівлі. Чиновники повідомили, що ще не менше восьми осіб отримали поранення.

У той же час Reuters повідомляє, що смертників було троє. Перед тим, як підірвати себе, смертники здійснили обстріл будівлі МЗС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кабулі стався вибух біля міністерства. В результаті терористичної атаки на урядову будівлю в понеділок, 24 грудня, загинули щонайменше 43 людини, 10 поранені.

Нагадаємо, в Сомалі стався теракт біля президентського палацу, 17 осіб загинули. Повідомляється, що 17 людей загинули і ще щонайменше 25 отримали ранення, серед загиблих були семеро поліцейських і один журналіст.

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