МЗС України засуджує теракт у Тріполі

Фото: наслідки теракту в Лівії (twitter.com/RAW_RESEARCH)

У МЗС заявили, що Україна підтримує зусилля уряду національної згоди, спрямовані на боротьбу з терористичними угрупованнями

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засуджує терористичний акт, скоєний у Тріполі у приміщенні Міністерства закордонних справ Лівії 25 грудня 2018 року терористами-смертниками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

"Вчинений у приміщенні Міністерства закордонних справ Лівії злочин розцінюємо як продовження ланцюга насилля, об’єктами якого стають державні інституції, і яке має за мету недопущення стабілізації ситуації у країні, повернення до Лівії миру і злагоди", - йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що Україна підтримує зусилля уряду національної згоди, спрямовані на боротьбу з терористичними угрупованнями, залишки яких продовжують діяти на території Лівії.

"Впевнені, що боротьба з тероризмом матиме успіх лише за умови консолідації зусиль усієї світової спільноти. Висловлюємо найщиріші співчуття сім’ям та колегам жертв теракту, бажаємо скорого одужання пораненим", - відзначили у відомстві.

Нагадаємо, терористична організація "Ісламська держава" (ІД) взяла на себе відповідальність за напад трьох смертників на Міністерство закордонних справ Лівії, внаслідок якої загинули дві людини.

Напад, яке відбулося 25 грудня, почався з вибуху автомобіля біля будівлі МЗС в столиці Лівії - Тріполі. Незабаром двоє терористів проникли в приміщення підірвали себе. Ще одного учасника нападу застрелила служба охорони.

Після нападу міністр закордонних справ Лівії Мохаммед Тахер Сіала закликав ООН частково зняти заборону на постачання зброї Тріполі, щоб допомогти владі країни боротися з воєнізованими угрупованнями.