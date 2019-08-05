МИД Украины осудил массовые расстрелы в США

Министерство иностранных дел Украины (МИД) осудило акты массовой стрельбы с многочисленными жертвами, совершенные на выходных в нескольких городах Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кроме того, в МИД считают, что причастные к трагедии должны быть наказаны.

"В этот день скорби считаем категорически неоправданными и неприемлемыми любые проявления насилия. Ни один причастный к этим трагедиям не должен избежать справедливого наказания", - добавили в ведомстве.

Также в ведомстве обратились к американскому народу.

"Обращаемся сегодня к американскому народу - украинцы вместе с вами оплакивают невинных жертв серии преступных актов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.

Также в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек, погибли девять человек.