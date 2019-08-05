ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД Украины осудил массовые расстрелы в США

Новости » Политика    05.08.2019 - 19:58
МИД Украины осудил массовые расстрелы в США
Фото: МИД Украины (mfaukraine.files.wordpress.com)

В МИД считают, что причастные к трагедии должны быть наказаны

Министерство иностранных дел Украины (МИД) осудило акты массовой стрельбы с многочисленными жертвами, совершенные на выходных в нескольких городах Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кроме того, в МИД считают, что причастные к трагедии должны быть наказаны.

"В этот день скорби считаем категорически неоправданными и неприемлемыми любые проявления насилия. Ни один причастный к этим трагедиям не должен избежать справедливого наказания", - добавили в ведомстве.

Также в ведомстве обратились к американскому народу. 

"Обращаемся сегодня к американскому народу - украинцы вместе с вами оплакивают невинных жертв серии преступных актов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.

Также в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек, погибли девять человек.

Трамп призывает ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти Стрельба в Техасе: Мексика пригрозила США "юридическими шагами"
Новости Украины МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь