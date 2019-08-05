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МЗС України засудив масові розстріли в США

Новини » Політика    05.08.2019 - 19:58
МЗС України засудив масові розстріли в США
Фото: МЗС України (mfaukraine.files.wordpress.com)

У МЗС вважають, що причетні до трагедії повинні бути покарані

Міністерство закордонних справ України (МЗС) засудила акти масової стрілянини з численними жертвами, вчинені на вихідних в декількох містах Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Крім того, в МЗС вважають, що причетні до трагедії повинні бути покарані.

"В цей день скорботи вважаємо категорично невиправданими і неприйнятними будь-які прояви насильства. Ні один причетний до цих трагедій не повинен уникнути справедливого покарання", - додали у відомстві.

Також у відомстві звернулися до американського народу.

"Звертаємося сьогодні до американського народу - українці разом з вами оплакують невинних жертв серії злочинних актів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу.

В результаті стрілянини, яка сталася в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ять осіб.

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