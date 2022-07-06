В МИД Украины назвали диссоциативным расстройством обиду Лаврова на Францию

Пока Кремль обижается на Париж из-за слитого в сеть разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в Министерстве иностранных дел Украины припомнили аналогичный случай, в котором виновата именно Россия.

Как отметил Николенко, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию со слитой телефонным разговором, "заикнулся" касаемо дипломатической этики. В то же время последний, возможно, забыл о случае, когда Россия обнародовала конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности нормандского формата.

"Но при этом он (Лавров - ред.) забыл упомянуть, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности нормандского формата. Как вы понимаете, разрешение на это они не давали. Вот и получается этакий диссоциативное расстройство у российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", - пишет Николенко.