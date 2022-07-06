В МЗС України назвали дисоціативним розладом образу Лаврова на Францію

Поки Кремль ображається на Париж через злиту в мережу розмову президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, в Міністерстві закордонних справ України пригадали аналогічний випадок, у якому винна саме Росія.

Як відзначив Ніколенко, голова МЗС Росії Сергій Лавров, коментуючи ситуацію зі злитою телефонною розмовою, "заїкнувся" за дипломатичну етику. Водночас останній, можливо, забув про випадок, коли Росія оприлюднила конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату.

"Але при цьому він (Лавров, - ред.) забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше", - пише Ніколенко.