ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон звонил Путину за четыре дня до вторжения в Украину: стало известно, о чем они говорили

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 18:31
Макрон звонил Путину за четыре дня до вторжения в Украину: стало известно, о чем они говорили Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил с президентом РФ Владимиром Путиным накануне масштабного вторжения России в Украину. Разговор происходил 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Рarisien.

Инициатором разговора, судя по аудио становится Макрон. Французский президент, побывавший за несколько дней до этого в Москве и Киеве, звонит Путину и застает его в спортзале.

"Чтобы ничего не скрывать от вас, я хотел пойти поиграть в хоккей… Вот, я говорю с вами из спортзала", - говорит Путин в конце разговора Макрону, который предлагает ему встретиться с президентом США Джо Байденом.

О чем говорил Макрон с Путиным

"Я хотел бы, чтобы вы сначала дали мне свое понимание ситуации и, возможно, совершенно прямо, как мы оба, сказали мне, каковы ваши намерения", - продолжает Макрон.

На это Путин говорит следующее, указывая на президента Украины Владимира Зеленского: "Что я мог сказать? Вы сами видите, что происходит. На самом деле наш уважаемый коллега господин Зеленский ничего не делает. Он (Зеленский, - ред.) вам лжет".

Дальше Путин обвиняет Макрона в желании "пересмотреть договоренности" Минска. Макрон протестует: "Я не знаю, где ваш адвокат научился закону. Я просто смотрю на тексты и пытаюсь их применить!".

Макрон не согласился с такой трактовкой, что привело к бурному обсуждению. На сетование Путина о том, что предложения боевиков "не слышат", Макрон, как следует из фильма, ответил: "Нам наплевать на предложения сепаратистов!", обосновав это тем, что они не являются стороной Минских соглашений.

В конце концов, Путин согласился на предложение Макрона встретиться с президентом США Джо Байденом, однако настоял на том, чтобы дата саммита пока не назначалась, поскольку его нужно подготовить.

Отметим, что 20 февраля президент Франции провел несколько телефонных переговоров по ситуации в Украине. За сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (дважды), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джозефом Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, что 20 февраля Путин и Макрон говорили об Украине. Речь шла об обострении ситуации на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Эммануэль Макрон
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение