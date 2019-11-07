МИД Украины направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя"

Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило Российской Федерации ноту протеста из-за очередное незаконного перемещения на территорию Украины "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ведомства.

Сообщается, что не было осуществлено предусмотренное законодательством обязательное оформление груза представителями пограничных и таможенных органов Украины.

"Российский груз был в очередной раз перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, которые среди прочего предусматривают сопровождение легальных гуманитарных грузов представителями Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Кроме ноты протеста с требованием к РФ прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета, МИД требует от российской стороны в дальнейшем, во время организации "гуманитарных конвоев", запланированных на 14 ноября, 21 ноября, 28 ноября, 05 декабря и 12 декабря 2019 года, неуклонно придерживаться международного права, законодательства и своих международных обязательств

Напомним, 31 октября РФ отправила очередной "гуманитарный конвой" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Сообщалось, что 89-я так называемая "гуманитарная колонна" выполнила доставку на Донбасс свыше 550 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Как сообщало РБК-Украина, в начале октября Украина отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В частности, были переданы товары народного потребления.