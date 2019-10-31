Россия отправила очередной "гумконвой" на Донбасс

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В РФ сообщили, что "гумконвой" состоит из 550 тонн груза

Российская Федерация отправила очередной "гуманитарный конвой" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение росСМИ.

Сообщается, что 89-я так называемая "гуманитарная колонна" выполнила доставку на Донбасс свыше 550 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Напомним, 25 октября, Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с новым "гумконвоем". В МИД призывали международное сообщество отреагировать на действия РФ.

Ранее сообщалось, что в начале октября Украина отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В частности, были переданы товары народного потребления.

Также РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, информационная и гуманитарная политика являются приоритетом Украины в отношении Донбасса и Крыма. Зеленский отметил, что государство должно сохранить сознание украинских граждан на оккупированных территориях.