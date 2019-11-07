МЗС України направив Росії ноту протесту через черговий "гумконвой"

Міністерство закордонних справ (МЗС) України надіслало Російській Федерації (РФ) ноту протесту через чергове незаконне переміщення на територію України "гуманітарного конвою" для жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відомства.

Зазначається, що не було здійснене передбачене законодавством України обов’язкове оформлення вантажу представниками прикордонних та митних органів України.

"Російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, які серед іншого передбачають супровід легальних гуманітарних вантажів представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Окрім ноти протесту із вимогою до РФ припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету, МЗС вимагає від російської сторони в подальшому, під час організації "гуманітарних конвоїв", запланованих на 14 листопада, 21 листопада, 28 листопада, 05 грудня та 12 грудня 2019 року, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо, 31 жовтня РФ відправила черговий "гуманітарний конвой" на окуповану територію Донецької і Луганської областей. Повідомлялося, що 89-я так звана "гуманітарна колона" виконала доставку на Донбас понад 550 тонн дитячих продуктових наборів, у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку жовтня Україна відправила 30 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Зокрема, були передані товари народного споживання.