МИД Украины направило в РФ ноту протеста из-за военного парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. Таким образом Россия делает сознательные шаги по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Соответствующий комментарий размещен на сайте МИД Украины.

Военный парад, который прошел 26 июля, расценили в как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

"Циничная организация "парада" оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях. Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

В МИД требуют "прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины".

"Министерству иностранных дел РФ передано соответствующую ноту протеста", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма, а действия российских оккупантов на полуострове требуют усиления давления на Москву.

Как писало РБК-Украина, недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что плохие отношения между Украиной и Россией не связаны с незаконной оккупацией Крыма.