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Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма, - Кулеба

Украина, Суббота 25 июля 2020 15:51
Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кулеба призывает усилить давление на Кремль

Российская Федерация уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Действия российских оккупантов в Крыму требуют усиления давления на Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация аннексированного Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы ему не удалось завершить незаконную оккупацию и он вернул полуостров Украине.

Напомним, в Украине завершили разработку стратегии по деоккупации Крыма, но документ не является публичным; также Украина планирует создать международную площадку по вопросам оккупированного Крыма.

К платформе по деоккупации Крыма хотят привлечь Соединенные Штаты Америки и Великобританию; в будущем эта платформа может стать переговорной.

Добавим, недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что плохие отношения между Украиной и Россией не связаны с незаконной оккупацией Крыма.

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Новости Украины МИД УкраиныРоссийская ФедерацияКрымДмитрий Кулеба
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