В МИД Украины надеются в скором времени согласовать новую дату визита Помпео

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Вадим Пристайко уточнил, что Украина поддерживает своего стратегического партнера

Глава Министрества иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

При этом министр отметил, что с уважением принимает решение Помпео перенести свой визит в Украину.

"Я с уважением принимаю решение госсекретаря Помпео отложить свой визит в Украину после нападений на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Багдаде", - написал он.

Также Пристайко уточнил, что Украина поддерживает своего стратегического партнера.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать господина Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита", - добавил он.

I respectfully accept the decision of @SecPompeo to postpone his visit to Ukraine after the attacks on the base of Operation Inherent Resolve @CJTFOIR and on @USEmbBaghdad. We support our strategic partner - coalition forces and diplomats must be secured. https://t.co/dcE0yvjLuN — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 2, 2020

Напомним, 1 января стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что визит Майка Помпео перенесен. При этом отмечалось, что визит переносится "на более поздние сроки по взаимной договоренности".

РБК-Украина сообщало, что 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.