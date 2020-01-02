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В МЗС України сподіваються незабаром узгодити нову дату візиту Помпео

Новини » Політика     02.01.2020 - 19:00
В МЗС України сподіваються незабаром узгодити нову дату візиту Помпео
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Вадим Пристайко уточнив, що Україна підтримує свого стратегічного партнера

Глава Міністерства закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко в Twitter.

При цьому міністр зазначив, що з повагою приймає рішення Помпео перенести свій візит в Україну.

"Я з повагою приймаю рішення держсекретаря Помпео відкласти свій візит в Україну після нападів на базу операції "Непохитна рішучість" і посольство США в Багдаді", - написав він.

Також Пристайко уточнив, що Україна підтримує свого стратегічного партнера.

"Ми підтверджуємо нашу готовність вітати пана Помпео в Україні і сподіваємося найближчим часом узгодити нові дати візиту", - додав він.

Нагадаємо, 1 січня стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео відклав свій візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня, в зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

Раніше Міністерство закордонних справ Узбекистану повідомило, що візит Майка Помпео перенесений. При цьому зазначалося, що візит переноситься "на більш пізні терміни за взаємною домовленістю".

РБК-Україна повідомляло, що 31 грудня в столиці Іраку кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Помпео відклав візит до України Помпео підтвердив візит в Україну
Новини України Майк ПомпеоВадим Пристайко
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