МИД Украины и Минобороны США обсудили вопросы безопасности и сдерживания РФ

Фото: делегация Минобороны США в МИД (mfa.gov.ua)

Отдельное внимание уделили улучшению координации по сдерживанию агрессии России

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с делегацией Министерства обороны Соединенных Штатов во главе со старшим советником по вопросам Украины, России и Евразии Кэтрин Сендак обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности речь шла о помощи США в усилении возможностей сектора безопасности и обороны Украины и реформировании украинской оборонной промышленности.

"Особое внимание было уделено улучшению координации по сдерживанию агрессивных действий России, в частности модальностям возможной будущей мониторинговой миссии в Черном море, усилению двустороннего взаимодействия в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Божок рассказал американским партнерам о ситуации в районе проведения операции Об'єдннаних сил и усилия украинской стороны для разведения сил вблизи Станицы Луганской.

Также представитель украинского МИД рассказал об усилиях по освобождению украинских моряков, незаконно удерживаемых в России, и меры по решению вопросов украинско-венгерских отношений.

Напомним, Украина и США возобновили соглашение о повышении эксплуатационной безопасности, снижении степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине. Проект соглашения был одобрен Кабинетом министров во время заседания 10 июля.