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МЗС України та Міноборони США обговорили питання безпеки та стримування РФ

Новини » Політика    10.07.2019 - 23:49
МЗС України та Міноборони США обговорили питання безпеки та стримування РФ
Фото: делегація Міноборони США у МЗС (mfa.gov.ua)

Окрему увагу було приділено покращенню координації зі стримування агресії Росії

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок в ході зустрічі з делегацією Міністерства оборони Сполучених Штатів на чолі зі старшим радником з питань України, Росії та Євразії Кетрін Сендак обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці у безпековій сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема йшлося про допомогу США в посиленні спроможностей сектору безпеки і оборони України та реформуванні української оборонної промисловості.

"Окрему увагу було приділено покращенню координації зі стримування агресивних дій Росії, зокрема модальностям можливої майбутньої моніторингової місії в Чорному морі, посиленню двосторонньої взаємодії у сфері кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Божок розповів американським партнерам про ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та зусилля української сторони для розведення сил поблизу Станиці Луганської.

Також представник українського МЗС розповів про зусилля зі звільнення українських моряків, незаконно утримуваних у Росії, та заходи з вирішення питань українсько-угорських стосунків.

Нагадаємо, Україна та США поновили угоду про підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об’єктів в Україні. Проект угоди був схвалений Кабінетом міністрів під час засідання 10 липня.

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