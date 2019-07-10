Украина и США возобновили соглашение о безопасности на атомных объектах

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Действие соглашения завершилось 28 октября 2018 года

Украина и США возобновили соглашение о повышении эксплуатационной безопасности, снижении степени риска эксплуатации и укреплении систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине. Кабинет министров Украины принял соответствующее решение в ходе заседания 10 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабмин одобрил проект распоряжения об одобрении проекта соглашения (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и США о возобновлении действия соглашения о безопасности. Соглашение было заключено 25 октября 1993 года.

В пояснительной записке указано, что 28 октября прошлого года закончился срок действия данного соглашения. Посольство США в Украине 20 ноября 2018 года направило ноту о возобновлении действия документа.

Таким образом, Украина и США продолжат сотрудничество по вопросам повышения безопасности на атомных объектах в Украине. После принятия распоряжения продолжится разработка процедур и протоколов эксплуатационной безопасности, улучшение возможностей диагностики и повышенияеэффективности регулирования путем разработки соответствующих регуляторных стандартов; диверсификация источников ядерного топлива для украинских атомных электростанций.

Также ожидается повышение физической безопасности АЭС и снижение степени риска, связанного с эксплуатацией гражданских ядерных реакторов типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000 в Украине.

Напомним, в ноябре 2018-го США и Украина обсудили сотрудничество в атомной энергетике. Так, председатель Верховной рады Андрей Парубий провел встречу с министром энергетики США Риком Перри.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз (ЕС) в среду, 10 июля, официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции.