МИД Украины дало рекомендации украинцам в Барселоне из-за протестов

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В департаменте рекомендуют соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дало рекомендации украинским гражданам в Барселоне из-за проходящих там протестов. Об этом сообщает пресс-служба департамента МИД.

В ведомстве рекомендуют украинцам избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций.

"Учитывая, что международный аэропорт "Эль Прат" (г. Барселона) частично заблокирован манифестантами, возможны задержки / отмены некоторых рейсов, в том числе в Украину. Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытия в аэропорт", - говорится в сообщении.

Также в департаменте порекомендовали неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании. В частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов.

Напомним, в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.