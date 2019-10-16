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МЗС України дало рекомендації українцям в Барселоні через протести

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 15:29
МЗС України дало рекомендації українцям в Барселоні через протести
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У департаменті рекомендують дотримуватися правила перебування іноземців в Іспанії

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дало рекомендації українським громадянам в Барселоне через протести, які там проходять. Про це повідомляє прес-служба департаменту МЗС.

У відомстві рекомендують українцям уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій.

"Враховуючи, що міжнародний аеропорт "Ель Прат" (р. Барселона) частково заблокований маніфестантами, можливі затримки / скасування деяких рейсів, у тому числі в Україну. Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів і завчасно планувати прибуття в аеропорт", - йдеться в повідомленні.

Також у департаменті порекомендували неухильно дотримуватися правила перебування іноземців в Іспанії. Зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів.

Нагадаємо, у столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років.

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