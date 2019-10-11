МИД Украины дало рекомендации украинцам в Японии из-за тайфуна

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дало рекомендации украинским гражданам в Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает пресс-служба департамента МИД.

В МИД предупредили украинцев о резком ухудшении погодных условий в Японии, из-за чего планируется ограничение работы всех видов транспорта.

"В связи с приближением мощного тайфуна, 12-13 октября 2019 практически на всей территории Японии ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим планируется частичное или полное прекращение всех видов транспортного сообщения. Просим учесть опасные погодные условия и другие осложнения при планировании путешествия в Японию", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендовали украинцам, в случае попадания в чрезвычайные ситуации в Японии, обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Японии по телефону +81-90-1775-4206, адрес электронной почты: emb_jp@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38(044)2381657, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, по данным японского метеорологического агентства прогнозируют, что тайфун может достичь масштабов тайфуна "Ида", которые 61 год назад унес жизни свыше 1,2 тыс. человек.

Также РБК-Украина сообщало, что 7 октября президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для Содружества Северных Марианских островов из-за тайфуна "Хагибис".