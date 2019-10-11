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Япония информирует туристов о приближении тайфуна

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 03:41
Япония информирует туристов о приближении тайфуна
Иллюстративное фото (Getty Images)

В Японии открыли дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках

В Японии в связи с приближением тайфуна "Хагибис" власти проводят дополнительное информирование иностранных туристов, находящихся на территории страны. Об этом в пятницу сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское общественное телевидение NHK.

Так, открылись дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках, предоставляющие туристам всю необходимую информацию, связанную с приближающимся тайфуном.

Кроме того, туристов информируют с помощью специальных приложений, также на разных языках, и через социальные сети.

Отмечается, что число иностранных туристов, находящихся в настоящее время в Японии, значительно превышает средний показатель для этого времени года из-за проходящего в стране Кубка мира по регби.

Из-за приближающегося тайфуна "Хагибис" японские авиакомпании приняли решение об отмене порядка 800 внутренних авиарейсов, запланированных на 12 октября, что составляет почти 90% суточных перевозок, также железнодорожный оператор JR принял решение в субботу сократить количество поездов на самой загруженной линии между Токио и Осакой, а во второй половине дня полностью прекратить сообщение на этом маршруте.

Ранее национальное Метеорологическое управление официально предупредило, что тайфун "Хагибис" 12 и 13 октября пройдет по основной территории Японии и, возможно, нанесет удар непосредственно по столице страны.

В настоящее время тайфун движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км/ч, порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с.

Напомним, 7 октября президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для Содружества Северных Марианских островов и приказал правительству США помочь местным властям отреагировать на надвигающийся тайфун "Хагибис".

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