МИД: украинцев не будут штрафовать за превышение срока пребывания в Италии

Граждан Украины, оставшихся в Италии из-за вспышки коронавируса, не будут штрафовать за просрочку документом. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кулебы, внешнеполитическое ведомство понимает, что из-за ограничительных мер в Италии в связи с распространением коронавируса у граждан Украины могут возникнуть проблемы с документами.

"Мы понимаем, что из-за ограничительных мер, у вас могут возникнуть проблемы с документами - с временем пребывания", - заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что в связи с просрочкой документов граждан Украины в Италии штрафовать не будут.

"Мы будем предоставлять вам максимальное благоприятствование. Обращайтесь в консульство", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел объявил о начале второго этапа эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса. На данный момент известно о 41 гражданине, находящемся в Ухане. Однако лишь 10 изъявили желание эвакуироваться.

Также РБК-Украина писало, что в Европе осталась всего одна страна, где не был подтвержден ни один случай коронавируса. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, коронавирус до сих пор не был выявлен в Черногории.