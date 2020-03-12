МЗС: українців не штрафуватимуть за перевищення терміну перебування в Італії

Громадян України, які залишилися в Італії через спалах коронавірусу, не будуть штрафувати за прострочення документів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кулеби, зовнішньополітичне відомство розуміє, що через обмежувальні заходи в Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу в громадян України можуть виникнути проблеми з документами.

"Ми розуміємо, що через обмежувальні заходи, у вас можуть виникнути проблеми з документами - з часом перебування", - заявив він.

Глава МЗС наголосив, що у зв'язку з простроченням документів громадян України в Італії не штрафуватимуть.

"Ми надаватимемо вам максимального сприяння. Звертайтесь до консульств", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ оголосив про початок другого етапу евакуації українців з Китаю через коронавірус. Наразі відомо про 41 громадянина, що перебуває в Ухані. Однак лише 10 виявили бажання евакуюватись.

Також РБК-Україна писало, що в Європі залишилася всього одна країна, де не було підтверджено жодного випадку коронавірусу. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, коронавірус досі не було виявлено в Чорногорії.