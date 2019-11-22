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МИД Турции опровергло информацию о возобновлении паромного сообщения с Крымом

Новости » Политика     22.11.2019 - 18:55
МИД Турции опровергло информацию о возобновлении паромного сообщения с Крымом
Иллюстративное фото (artek.org)

В ведомстве опроверли очередной фейк российской пропаганды

Министерство иностранных дел Турции прокомментировало информацию о восстановлении паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Турции Андрея Сибига в Twitter.

По его словам, в МИД Турции опровергли данную информацию.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - сообщил посол.

Напомним, 22 ноября появилась информация, что прерванное два года назад паромное сообщение между Турцией и оккупированным Крымом возобновлено. А паромы между черноморскими портами будут ходить раз в неделю.

Отметим, в октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Кроме того, в октябре текущего года президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган впервые официально принял делегацию России с представителями оккупированного Крыма. Псле этой встречи Министерство иностранных дел Украины сразу вызвало посла Турции.

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