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МЗС Туреччини спростувало інформацію про відновлення поромного сполучення з Кримом

Новини » Політика     22.11.2019 - 18:55
МЗС Туреччини спростувало інформацію про відновлення поромного сполучення з Кримом
Ілюстративне фото (artek.org)

У відомстві опроверли черговий фейк російської пропаганди

Міністерство закордонних справ Туреччини прокоментувало інформацію про відновлення поромного сполучення між Туреччиною і окупованим Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Туреччині Андрія Сибіга Twitter.

За його словами, в МЗС Туреччини спростували дану інформацію.

"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", - повідомив посол.

Нагадаємо, 22 листопада з'явилася інформація, що перервані два роки тому поромне сполучення між Туреччиною та окупованим Кримом відновлено. А пороми між чорноморськими портами будуть ходити раз на тиждень.

Зазначимо, в жовтні 2017 року влада Туреччини прийняли рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів окупованого Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

Крім того, у жовтні поточного року президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган вперше офіційно прийняв делегацію Росії представниками окупованого Криму. Після цієї зустрічі Міністерство закордонних справ України відразу викликало посла Туреччини.

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