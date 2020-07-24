МИД: стратегия деоккупации Крыма готова, но документ не публичен

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма. Но на данный момент документ не является публичным.

Об этом она рассказала в эфире телеканала ДОМ.

"Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба", - отметила замминистра.

По ее словам, подготовленный документ - лишь только часть большой стратегии деоккупации. В МИД надеются, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить.

Джапарова подчеркнула, что министерство планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам временно оккупированного Крыма.

"Когда мы говорим о Донбассе, у нас, так или иначе, есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса... у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадична", - сказала замглавы МИД и добавила, что самой главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность.

Замминистра отметила, что Россия вкладывает огромный ресурс, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на примере Крыма Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории.

Как писало РБК-Украина, также Кулеба заявлял, что Украине нужен Крым, а не компенсация от России.