МЗС: стратегія деокупацію Криму готова, але документ не публічний

Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Україна підготувала стратегію деокупацію Криму. Але на цей час документ не є публічним.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу ДІМ.

"Ми розробили документ "Стратегія деокупації Криму", він не є публічним на цей час, тому що ми вважаємо, що в таких питаннях повинні бути документи більш широкого масштабу", - зазначила заступник міністра.

За її словами, підготовлений документ - лише тільки частина великої стратегії деокупацію. У МЗС сподіваються, що рано чи пізно Україна на різних рівнях зможе її уявити.

Джапарова підкреслила, що міністерство планує створити міжнародну комунікаційну площадку з питань тимчасово окупованого Криму.

"Коли ми говоримо про Донбас, у нас, так чи інакше, є різні форми комунікації, дискусії про майбутнє Донбасу... у нас є трек міжнародної уваги до цього питання. Однак, коли ми говоримо про Крим, на жаль, реакція світової спільноти - вона досить фрагментарна і спорадична ", - сказала заступник глави МЗС і додала, що найголовнішим завданням в питаннях Криму сьогодні є публічність.

Заступник міністра зазначила, що Росія вкладає величезний ресурс, щоб примирити з окупацією і статус-кво все світове співтовариство.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на прикладі Криму Україна покаже приклад успішної деокупацію захопленої території.

Як писало РБК-Україна, також Кулеба заявляв, що Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії.