Крым станет примером успешной деоккупации, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По его словам, в этом столетии такой пример покажет именно Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на примере аннексированного Россией Крыма в XXI веке Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории.

Об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, в XX веке был успешный пример деоккупации французского Эльзаса, а в XXI столетии такой пример покажет Украина.

"В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал. Я хочу сказать другое, что даже если бы таких случаев не было, это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Если в XXI веке таких случаев не было, значит будет. И они будут созданы нашими руками. И это будет деоккупация Крыма", - отметил глава МИД.

Напомним, в 2014 году Россия, нарушив международное право, аннексировала украинский полуостров. В Крым вторглись военные без опознавательных знаков, курирование которых РФ сначала не признавала. Позже президент России Владимир Путин признал, что это было вторжение российских военных.

Ранее Кулеба заявлял, что Украине нужен Крым, а не компенсация от России.

Как писало ранее РБК-Украина, в Верховной раде заявили, что вопрос возвращения оккупированного Крыма это тяжелый и длительный процесс.

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Автор: Максим Зайченко