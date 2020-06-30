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Украине нужен Крым, а не компенсация от России, - МИД

Новости » Политика     30.06.2020 - 12:20
Украине нужен Крым, а не компенсация от России, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Это повредит стратегии, на которой настаивает Украина

Украина не будет просить себе компенсацию за аннексию Крымского полуострова. Это повредит стратегии, на которой настаивает государство - о незаконной оккупации ее территории.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию "Крым.Реалии".

Он отметил, что компании имеют право судиться, но если говорить о самом государстве, то Украине важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупации, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация", - заявил он.

Напомним, посол Британии оценила перспективы будапештского формата, вопрос которого недавно подняли в Кабмине.

Ранее в Верховной Раде Украины заявили, что вопрос возвращения оккупированного Крыма это тяжелый и длительный процесс.

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Автор: Анастасия Рокитна

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