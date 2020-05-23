В МИД сообщили, есть ли украинцы среди жертв авиакатастрофы в Пакистане

Украинцев нет среди погибших пассажиров самолета, который разбился в Пакистане. Авиакатастрофа произошла вчера, 22 мая, вблизи аэропорта города Карачи.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По словам Погорельцева, жертвами авиакатастрофы в Карачи стали 91 пассажир и 7 членов экипажа. Предварительно, граждан Украины среди жертв нет.

"По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было",- заявил он.

Напомним, 22 мая в пакистанском городе Карача самолет национальной авиакомпании упал на жилые дома. На борту самолета находились 107 человек.

РБК-Украина писало, что по последним данным жертвами авиакатастрофы в Пакистане стали более 90 человек. Продолжаются поиски еще 5 человек.

Кроме того, СМИ сообщают о выживших после падения самолета пакистанской авиакомпании.