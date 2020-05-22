Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, выжили не менее двух

Фото: место авиакатастрофы в Пакистане (twitter.com/TahaSSiddiqui)

Местные телеканалы показали видео с человеком, который пережил авиакатастрофу

В авиакатастрофе в Пакистане выжили не менее двух человек. По данным представителей местной гражданской авиации, всего на борту находились 107 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что по крайней мере два человека пережили авиакатастрофу в Пакистане. На борту самолета находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Издание отмечает, что мэр Карачи до этого утверждал, что погибли все, кто был на борту. В то же время местные каналы показали видео с человеком на носилках, который пережил авиакатастрофу.

Отметим, самолет упал в многолюдном районе на окраине международного аэропорта Карачи. Информация о жертвах или пострадавших еще уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Карачи разбился пассажирский самолет, который летел из Лахора. На месте катастрофы возник масштабный пожар, а сам самолет упал на жилые дома. Причины инцидента пока не сообщаются, авиационные власти Пакистана начали расследование.

Как сообщил РБК-Украина директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, посольство проверяет информацию о наличии граждан Украины среди пассажиров самолета, который летел в Карачи.

Автор: Иван Петров