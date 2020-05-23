У МЗС повідомили, чи є українці серед жертв авіакатастрофи в Пакистані

Українців немає серед загиблих пасажирів літаку, який розбився в Пакистані. Авіакатастрофа сталася вчора, 22 травня, поблизу аеропорту міста Карачі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.

За словами Погорєльцева, жертвами авіакатастрофи в Карачі стали 91 пасажир та 7 членів екіпажу. Попередньо, громадян України серед жертв немає.

"За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів та членів екіпажу не було",- заявив він.

Нагадаємо, 22 травня у пакистанському місті Карача літак національної авіакомпанії впав на житлові будинки. На борту літака перебували 107 людей.

Також РБК-Україна писало, що за останніми даними жертвами авіакатастрофи в Пакистані стали понад 90 людей. Продовжуються пошуки ще 5 людей.

Крім того, ЗМІ повідомляють про осіб, що вижили після падіння літака пакистанської авіакомпанії.