Эвакуированных из Китая украинцев возьмут под круглосуточную охрану

Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

Место карантина будет под круглосуточной защитой Нацгвардии и Нацполиции

Сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции будут круглосуточно охранять место карантина украинцев, эвакуированных из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что после приземления самолет сразу отправят на санитарную стоянку, а таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты.

По словам министра Зоряны Скалецкой, пассажиров и членов экипажа под охраной отдельным транспортом на 14 дней перевезут в специальную зону карантина - обсервацию.

"Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции", - сообщила Скалецкая.

Напомним, прибытие самолета с эвакуированными из Китая украинцами ожидается в четверг. В Минздраве заявили, что при эвакуации людей с симптомами ОРВИ на борт допускать не будут.

Также РБК-Украина сообщало, что на проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.