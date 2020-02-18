Украина эвакуирует из Китая граждан более 10 стран

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Эти страны обратились с соответствующим запросом

Украина эвакуирует из Китая 36 иностранцев из стран, которые обратились с просьбой помочь эвакуировать их граждан. Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

По его словам, с запросом о помощи в эвакуации обратились представители Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Кроме того, будет эвакуировано 50 украинцев. Те, кто будут работать с эвакуированными, будут одеты в костюмы бактериологической защиты - начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего объекта, где будут находиться эвакуированные граждане. Эвакуация начнется 20 февраля.

Ранее сообщалось, что украинский самолет вывезет из Уханя граждан Аргентины.

РБК-Украина писало, Министерство здравоохранения'я України определилось с основным и резервным об'объектами для размещения эвакуированных из Уханя (Китай) в зв'связи со вспышкой коронавирус.

Напомним, что при эвакуации украинцев из Уханя на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.