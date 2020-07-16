В МИД сомневаются в отсутствии агрессивных планов РФ в отношении Украины

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление МИД РФ касательно отсутствия агрессивных планов в отношении Украины. Миролюбие России вызывает большое сомнение, учитывая ее военное присутствие на Донбассе и в Крыму.

Об этом заявил в Twitter замглавы украинского МИДа Василий Боднар.

Он подчеркнул, что большинство неправдивой информации и манипуляций касательно Украины идет именно от российских дипломатов.

"Может у МИД РФ и нет таких планов, хотя очень сомнительно. А вот что делают российские военные на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, для чего новые базы вдоль границы, активная разведка?", - отметил дипломат.

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии возможных военных планов России в отношении Украины.

В то же время украинская разведка не раз сообщала о возможном полномасштабном наступлении РФ, в частности, во время учений "Кавказ 2020" в сентябре.

О возможном наступлении России также предупреждал бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.