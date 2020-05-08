МИД сомневается в визите Зеленского в Белый дом до выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли до выборов в США осуществит визит в эту страну. Об этом в интервью lb.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом министр отметил, что не видит "индикаторов, показывающих, что Трамп не хочет общаться с Зеленским" после скандала с так называемым "украиногейтом" , и прокомментировал возможность визита Зеленского в Белый дом.

"Визит в США до выборов - это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс. Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов", - подчеркнул Кулеба.

Он также отрицает, что послом Украины в США назначили Владимира Ельченко, поскольку Киев не исключает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Напомним, в феврале 2020 года тогда еще помощник президента Андрей Ермак заявлял, что дата визита Зеленского в США должна стать известной в ближайшее время. В частности, об этом якобы договорились с госсекретарем Майком Помпео во время его приезда в Киев.

Сам Зеленский заявлял, что готов принять американского президента Дональда Трампа быстрее, чем будет согласован его визит в Белый дом.