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Зеленский о встрече с Трампом: готов принять его быстрее, чем он меня

Новости » Политика     15.02.2020 - 14:05
Зеленский о встрече с Трампом: готов принять его быстрее, чем он меня
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский рассчитывает на скорый визит в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять американского президента Дональда Трампа быстрее, чем будет согласован его визит в Белый дом. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, в ходе январского визита госсекретаря США Майка Помпео Зеленский заявил, что хотел бы сделать встречу с Трампом особенной для обеих стран.

"С чем-то выгодным для обеих стран. После всей этой Санта-Барбары я хотел бы, чтобы были подписаны контракты, достигнуты договоренности об инвестициях. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Сейчас мяч на стороне Трампа, но мы всегда рады … Я в принципе приглашаю президента Трампа в Киев. И я готов принять его быстрее, чем он меня", - добавил президент.

Напомним, ранее на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дата визита Зеленского в США должна стать известна в ближайшее время.

"Дат по-прежнему нет. Господин Помпео заявил, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что у них закончатся все внутренние процедуры, связанные с импичментом, и в ближайшее время мы должны получить даты визита", - заявил Ермак.

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