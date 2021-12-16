МИД Словакии об угрозе вторжения РФ в Украину: необходимо дипломатическое решение

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что страны должны найти дипломатическое решение относительно угрозы вторжения России в Украину. По его словам, таким решением могут, в том числе, санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UJSZO.
"Мы хотим дипломатического решения ситуации на границе РФ и Украины. Все, что вы наблюдаете, а частью этого является ясный сигнал России, что если бы произошла агрессия по отношению к Украине, то последуют санкции и так далее. Все это надо воспринимать как инструменты дипломатии", - заявил министр.
Он также подчеркнул, что в этом году между Украиной и Словакией были установлены хорошие отношения.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россию в Украине никто не ждет, поэтому в случае вторжения она получит адекватный отпор.
Он также подчеркнул, что из-за нынешней эскалации мир понял, что российский президент Владимир Путин пытается уничтожить Украину.