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МЗС Словаччини про загрозу вторгнення РФ в Україну: необхідне дипломатичне рішення

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що країни повинні знайти дипломатичне рішення щодо загрози вторгнення Росії в Україну. За його словами, таким рішенням можуть, в тому числі, санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UJSZO.

"Ми хочемо дипломатичного вирішення ситуації на кордоні РФ і України. Все, що ви спостерігаєте, а частиною цього є ясний сигнал Росії, що якби сталася агресія щодо України, то підуть санкції і так далі. Все це треба сприймати як інструменти дипломатії", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що цього року між Україною та Словаччиною були встановлені хороші відносини.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Росію в Україні ніхто не чекає, тому в разі вторгнення вона отримає адекватну відсіч.

Він також підкреслив, що через нинішню ескалацію світ зрозумів, що російський президент Володимир Путін намагається знищити Україну.

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