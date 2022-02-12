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МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление относительно мер по противодействию агрессивным действиям России. В МИД заявили, что критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД.

В заявлении говорится, что армия и дипломатия делают все, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий.

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и оказанной макрофинансовой помощи", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что ВСУ постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", - говорится в заявлении.

Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать своевременные действия, добавили в МИД.

Напомним, в Белом доме вчера заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады.

Отметим, Associated Press писало, что США планируют эвакуировать посольство в Украине.

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