МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие

В заявлении говорится, что армия и дипломатия делают все, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий.

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и оказанной макрофинансовой помощи", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что ВСУ постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", - говорится в заявлении.

Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать своевременные действия, добавили в МИД.