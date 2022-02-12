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Практически всех сотрудников. США планируют эвакуировать посольство в Украине, - AP

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 10:50
Практически всех сотрудников. США планируют эвакуировать посольство в Украине, - AP Фото: США планируют эвакуировать посольство в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Госдепартамент США планирует объявить утром в субботу, 12 февраля, что практически все американские сотрудники киевского посольства будут вынуждены покинуть Украину. Причина - рост вероятности российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Источники издания сообщают, что небольшое количество чиновников может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев в посольстве будут вывезены из страны или перемещены на крайний запад Украины, ближе к польской границе, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

В Госдепартаменте не прокомментировали эту информацию.

Отметим, в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады.

Напомним, госсекретарь США заявил, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

Кроме того, Байден обратился к американцам с просьбой уже сейчас покинуть Украину.

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